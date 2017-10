Hochspannung vor letzter TV-Konfrontation

Heute Abend findet der letzte große TV-Auftritt der Spitzenkandidaten zur Nationalratswahl vor dem Wahlsonntag statt. Um 20.15 starten auf ORF 2 Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), Sebastian Kurz (ÖVP), Heinz-Christian Strache (FPÖ), Ulrike Lunacek (Die Grünen) und Matthias Strolz (NEOS) in die letzte Konfrontation und beantworten die Fragen von Claudia Reiterer und Tarek Leitner. In der anschließenden ZIB2 analysieren Peter Filzmaier und Ulla Kramar-Schmid, kurz darauf zieht in ORF III die „Runde der ChefredakteurInnen“ Bilanz.

Beim letzten Zweierduell gestern Abend trafen bereits Kern und Kurz im ORF aufeinander. Die beiden Chefs der Regierungsparteien schenkten einander dabei nichts. Beide stellten den Anspruch, die nächste Regierung anzuführen. Beide kritisierten auch heftig die Konzepte des anderen. Ob eine Koalition zwischen SPÖ und ÖVP nach der Nationalratswahl wieder möglich sei, darauf antworteten beide ausweichend.

