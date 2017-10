„Israelfeindliche Haltung“ kritisiert

Die USA treten aus der UNESCO aus. Man störe sich an der israelfreindlichen Haltung der UNO-Bildungs- und -Welterbeorganisation, hieß es am Donnerstag aus der Regierung von US-Präsident Donald Trump. Weiters störe auch, dass es Zahlungsrückstände innerhalb der Organisation gebe, so Heather Nauert, Sprecherin des US-Außenministeriums. Die internationale Organisation selbst sprach von einem „Verlust“. Die USA hatten bereits einmal über Jahrzehnte hinweg die Organisation verlassen. Unterdessen wird ein Nachfolger für die scheidende UNESCO-Chefin gesucht.

