EU-Kommission dementiert Bericht über E-Auto-Quote

Die EU-Kommission plant einem Sprecher zufolge keine Quote für Elektroautos in ihrem Gesetzesentwurf zur künftigen CO2-Reduktion in der Autoindustrie. „Wir werden keine Quote für Elektroautos vorschlagen“, erklärte ein Sprecher der Kommission heute in Brüssel.

Er dementierte damit einen Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ („FAZ“, Donnerstag-Ausgabe), wonach die Behörde eine Quote von mindestens 15 Prozent aller Neuwagen für 2030 verhängen wolle, die mit Elektromotoren bzw. anderen emissionsfreien Antrieben fahren sollen. Die Vorschläge werden für den 8. November erwartet. Sie müssen dann noch von den Mitgliedsstaaten und dem Europäischen Parlament beschlossen werden.

Die „FAZ“ berichtete, zu den für November angekündigten Plänen zähle die E-Quote. Das solle ein klares Signal an den Markt werden. Die Quote solle für jeden einzelnen Hersteller gelten. Unabhängig davon sollten Hersteller verpflichtet werden, den CO2-Ausstoß ihrer Neuwagen zwischen 2021 und 2030 um ein Drittel zu verringern. Momentan gilt die Vorgabe, den CO2-Ausstoß bis 2021 im Durchschnitt auf 95 Gramm je Kilometer zu senken.