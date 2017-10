Preise für Skipässe steigen erneut

Die Preise für Skipässe steigen in der kommenden Saison bundesweit durchschnittlich um vier Prozent. In Salzburg variiert die Steigerung zwischen zwei und fünf Prozent. Tageskarten kosten zwischen 26 und 53 Euro, so Seilbahner.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at