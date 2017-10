Niederösterreich: Terrorprozess gegen 22-Jährigen

Wegen Verbrechen der terroristischen Vereinigung und kriminellen Organisation muss sich heute ein 22-Jähriger am Landesgericht Korneuburg in Niederösterreich verantworten. Er stand bereits vor zwei Jahren vor Gericht, weil er sich nach Syrien aufgemacht hatte, um sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) anzuschließen.

Mehr dazu in noe.ORF.at