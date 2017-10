Olympia 2026: Tirol entscheidet über Bewerbung

Parallel zur Nationalratswahl wird Tirol am Sonntag per Volksbefragung über eine Bewerbung um die Olympischen Winterspiele 2026 entscheiden. Es könnte knapp werden, dementsprechend machten Befürworter wie Gegner in den letzten Wochen mobil. Kontroversen und verfassungsrechtliche Beschwerden gibt es schon über die Art der Fragestellung.

