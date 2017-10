„Destabilisierender Einfluss“

Kurz vor der mit Spannung erwarteten Bekanntgabe der Entscheidung, ob die USA den Iran-Atomdeal verlängern, hat das Weiße Haus am Freitag eine neue Iran-Politik ausgerufen. US-Präsident Donald Trump kündigte mit erwartbar geharnischten Worten eine härtere Haltung gegenüber Teheran an. Der „destabilisierende Einfluss“ Teherans gehöre „neutralisiert“ und die „Aggression“ zurückgedrängt. Direkt in Trumps Fokus: die mächtige iranische Revolutionsgarde. Sie untersteht direkt dem iranischen Führer Ajatollah Ali Chamenei.

