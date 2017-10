Größtes Vorwahlpublikum der ORF-Geschichte

Es war die bisher umfangreichste Berichterstattung, die der ORF vor einer Nationalratswahl geboten hat – mit mehr als 72 Stunden Liveinterviews, -analysen, TV-Diskussionsrunden, Reportagen und Beiträgen allein im ORF-Fernsehen und rund 500 Berichten in einer Gesamtlänge von knapp elf Stunden zur Wahl in den Sendungen der ZIB in ORF eins und ORF2.

Nie zuvor haben sich mehr Österreicherinnen und Österreicher im ORF über eine bundesweite Wahl informiert: Insgesamt 5,6 Millionen, das entspricht 74 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren (und damit weit mehr als die 4,5 Millionen im Jahr 2013), sahen die fünf „Sommergespräche“ und elf „TV-Konfrontationen“ samt ZIB2-Analysen und Faktenchecks, die Runde der nicht im Parlament vertretenen Parteien, fünf Folgen „Nationalraten“, fünf Wahl-„Pressestunden“, vier Ausgaben von „im Zentrum Spezial“ und fünf „Report spezial“-Ausgaben. Der mehr als sechsstündige Wahlabend am 15. Oktober – ab 16.30 Uhr in ORF2 – ist da noch nicht eingerechnet.

Mehr dazu in tv.ORF.at

„Hochgelobte Innovationen wie ‚Nationalraten‘ und oft kopierte Originale wie die ‚Sommergespräche‘ und die ‚TV-Konfrontation‘ haben dem ORF das größte Vorwahlpublikum seiner Geschichte beschert“, so ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz. Neben den Diskussionsrunden der ORF-Landesstudios erzielten auch die ORF-III-Wahlsendungen Rekordquoten.

ORF-Radios informierten 3,5 Millionen

Mit zahlreichen Sondersendungen in Ö1, Ö3, FM4 und den Regionalradios, darunter fünf Ausgaben von „Im Journal zu Gast“ in Ö1 mit den Spitzenkandidaten, widmete sich die ORF-Radioflotte der Wahl. Intensiv auch die Berichterstattung von ORF Teletext, von ORF.at sowie die Livestreams und Videos-on-Demand in tvthek.ORF.at.

Anderer Blick dank „Ballhausplatz 2“

Ein anderer Blick auf das Getriebe von Politik wurde über „Ballhausplatz 2“ von ORF.at möglich. Vor allem war der Kanal die Schnittstelle zwischen dem Publikum und allen bundesweit antretenden Spitzenkandidatinnen und -kandidaten und stand im Zeichen der Versachlichung von Inhalten.

Knapp 3.000 Fragen wurden den Politikerinnen und Politikern gestellt – alle zehn haben auf der Wahlcouch geantwortet. 2,4 Millionen Extrazugriffe hat das gebracht. Am Tag vor der Wahl können die Positionen aller zehn Spitzenkandidatinnen und -kandidaten noch einmal miteinander verglichen werden.