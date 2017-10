Appelle, Warnungen und Zuversicht

Am Freitag haben fast alle Parteien den langen und außergewöhnlichen Wahlkampf zur Nationalratswahl beendet. Bei den Schlusskundgebungen zeigten sich die Spitzenkandidaten betont optimistisch und schworen ihre Anhänger und Parteimitglieder zudem noch einmal auf das möglicherweise enge Rennen am Sonntag ein. Auch an Warnungen vor dem politischen Gegner mangelte es nicht.

Lesen Sie mehr …