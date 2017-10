Französische Bewerberin in UNESCO-Stichwahl

Im Rennen um den Chefsessel der krisengeschüttelten UNO-Kulturorganisation UNESCO hat sich Frankreichs Bewerberin Audrey Azoulay (45) für die Stichwahl qualifiziert. Das teilte die UNESCO heute in Paris mit.

Der UNESCO-Exekutivrat muss am Abend zwischen Azoulay und dem katarischen Kandidaten Hamad bin Abdel Asis al-Kawari (69) entscheiden. Es geht um die Nachfolge der aktuellen UNESCO-Chefin Irina Bokowa aus Bulgarien. Die UNESCO ist in schwere Turbulenzen geraten, da die USA und Israel gestern überraschend ihren Austritt ankündigt hatten.

Azoulay habe sich in der Vorrunde gegenüber der ägyptischen Kandidatin Muschira Chattab mit 31 Stimmen zu 25 Stimmen durchgesetzt, so die UNESCO. Diese Wahlrunde war nötig geworden, nachdem beide Frauen mit jeweils 18 Stimmen gleichauf gelegen waren. Kawari war mit 22 Stimmen vorne gelegen. Der Sieger der Stichwahl braucht die Zustimmung der UNESCO-Generalkonferenz am 10. November.