Spitzenkandidaten im Wahlkampfendspurt

Heute beenden die Parteien den langen und außergewöhnlichen Wahlkampf zur Nationalratswahl am Sonntag. ÖVP-Chef Sebastian Kurz beging dazu als erster der Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen seine Abschlussveranstaltung vor der Parteizentrale in Wien. Bei einer kurzen Ansprache vor Anhängern warb er um Stimmen.

Er habe die Partei im Mai dieses Jahres übernommen mit dem Ziel, eine breite Bewegung auf die Beine zu stellen und eine Veränderung herbeizuführen. Die vergangenen Monate seien „intensiv, aber schön“ gewesen, so Kurz. Nach dem Statement stiegt Kurz in den ÖVP-Tourbus und startete zu einer 36-Stunden-Tour.

Kurz vor der ÖVP-Parteizentrale Kurz ging als Erster in die Schlussoffensive und ließ sich in der Wiener Lichtenfelsgasse von Anhängern feiern

Pilz nahm 50 Euro nicht an

Relativ schlicht nahm sich das Wahlkampffinale von Peter Pilz aus. „Es war ein wunderbarer Wahlkampf. Ich habe ihn wirklich genossen“, sagte Listengründer Pilz von seinen Mitstreitern flankiert vor dem Parlament am Wiener Ring. „Ich habe ein gutes Gefühl.“ Pilz sieht seine Liste als „Basis für etwas Neues und Alternative für kommende Wahlen“.

Die Wahl am Sonntag sei ein Anfang „für eine große, politische Alternative“, denn die SPÖ werde es nicht tun, und „die Grünen können es nicht“. Angesichts einer drohenden schwarz-blauen Regierung „wird Kontrolle noch wichtiger sein als bisher“. Pilz betonte zudem, dass seine Liste mit nur einem Plakat und keinem einzigen Inserat den billigsten Wahlkampf aller Zeiten geführt habe. Eine spontane Spende von 50 Euro, die ihm ein Anhänger während der Rede gab, lehnte Pilz ab. Man müsse nicht Millionen Euro verbrennen, es reichten Ideen.

Pilz lud vor das Parlament Pilz sieht die Wahl als den Anfang einer „politischen Alternative“

Glawischnig und Özdemir bei den Grünen

Die Grünen begingen am Nachmittag ihre Schlussveranstaltung in St. Marx in Wien. Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek rief dazu auf, bis zum letzten Tag um jede Stimme zu kämpfen. Lunacek betonte bei ihrem Auftritt zudem das Alleinstellungsmerkmal ihrer Partei. Nur mit den Grünen gebe es „Lösungen und Sachlichkeit und eine Orientierung an Menschlichkeit und Menschenwürde", während die anderen auf Spaltung, Sündenböcke, rassistischen Hass und auch Antisemitismus gesetzt hätten“.

Schlusskundgebung der Grünen Die grüne Kandidatin Ulrike Lunacek warnte in ihrer Rede vor einer rot-blauen Koalition.

Unterstützung erhielt Lunacek nicht nur vom deutschen Grünen-Chef Cem Özdemir, sondern auch von Ex-Grünen-Chefin Eva Glawischnig. Sie erwarte ein „deutlich besseres“ Ergebnis als in den Umfragen: „Das Zweistellige können wir schon ankratzen“, sagte Glawischnig. Özdemir zufolge gelte es ganz in diesem Sinne nicht nicht bei den Umfragen zu gewinnen, „sondern die Wahlen.“

Die FPÖ feiert ihr Finale auf dem Viktor-Adler-Markt in Wien-Favoriten. Am frühen Abend folgt die SPÖ mit einer Veranstaltung im Wahlzelt vor der Bundesgeschäftsstelle in der Wiener Löwelstraße.