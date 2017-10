IWF unterstützt EZB-Vorstoß zu faulen Krediten

Die Europäische Zentralbank (EZB) erhält für ihren Vorstoß zum Umgang mit faulen Krediten in den Bankbilanzen Rückendeckung aus dem Internationalen Währungsfonds (IWF). Der Fonds unterstütze voll und ganz den jüngsten Vorschlag, sagte der für Europa zuständige IWF-Direktor Poul Thomsen heute in Washington.

Nach den neuen Richtlinien der EZB-Bankenwächter sollen Geldhäuser künftig mehr Vorsorge für Problemdarlehen betreiben. Sie sollen ab 2018 alle Kredite, die neu als ausfallgefährdet eingestuft werden, schrittweise vollständig über Rückstellungen abdecken. An dem Vorstoß der EZB gibt es starke Kritik aus dem EU-Parlament, das Mitspracherechte einfordert.

In der Euro-Zone entfallen etwa 30 Prozent des mehr als 900 Milliarden Euro großen Berges an faulen Krediten auf italienische Institute. Unter anderem wird dort befürchtet, dass heimische Banken künftig noch mehr Kredite abschreiben müssen, was das Wirtschaftswachstum dämpfen könnte. Entsprechend werden die Vorschläge in Italien heftig kritisiert.