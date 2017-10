Letzter Air-Berlin-Flug ausgebucht

Der letzte planmäßige Flug der bankrotten Fluggesellschaft Air Berlin ist ausgebucht. Das berichtete der „Tagesspiegel“ (Samstag-Ausgabe). Der Flug AB6210 soll am 27. Oktober um 21.35 Uhr in München abheben und um 22.45 Uhr in Berlin-Tegel landen.

Besondere Pläne gibt es vonseiten des Unternehmens anlässlich des letzten Fluges nicht. „Das ist ja auch nicht wirklich ein Grund zum Feiern“, sagte ein Sprecher der Zeitung.

Der Flughafen Tegel will allerdings die normalerweise um 20.00 Uhr schließende Besucherterrasse länger öffnen, damit Interessierte die Maschine begrüßen können. „Wir als Flughafen wollen uns angemessen von der Airline verabschieden, mit deren Mitarbeitern und Passagieren wir über so viele Jahre gut zusammengearbeitet haben“, sagte Flughafen-Sprecher Daniel Tolksdorf der Zeitung.

25 Flugzeuge an easyJet?

Der britische Billigflieger easyJet erwägt unterdessen die Übernahme von bis zu 25 Flugzeugen von Air Berlin. Derzeit werde noch verhandelt, teilten die Briten heute Abend mit. Eine Vereinbarung könnte in einem Betrieb von 25 Maschinen des Typs A320 am Flughafen Tegel münden. EasyJet war zuvor an rund 30 Flugzeugen interessiert, zögerte zuletzt aber.

Der Löwenanteil von easyJet geht an den deutschen Lufthansa-Konzern. Wie zuletzt bekanntwurde, übernimmt die AUA-Mutter mehr als die Hälfte der Flotte von Air Berlin und will damit ihre Marktführerschaft in Deutschland ausbauen.