Trump bestätigt Atomabkommen mit Iran nicht

US-Präsident Donald Trump hat einen härteren Kurs gegenüber dem Iran eingeschlagen und eine erneute Bestätigung des internationalen Atomabkommens verweigert. Grund sei unter anderem, dass die Islamische Republik mehrfach gegen das Abkommen verstoßen und ihre aggressive Politik seit der Unterzeichnung der Vereinbarung 2015 weiter verschärft habe, sagte Trump heute.

Das Abkommen werde beendet, wenn es dazu keine Einigung mit dem US-Kongress und den Verbündeten gebe. Sollte der US-Kongress allerdings nicht zu einer befriedigenden Lösung für ein neues Gesetz kommen, werde das Abkommen aufgekündigt.

Der US-Präsident kündigte zugleich die Verhängung von „harten“ Finanzsanktionen gegen die iranischen Revolutionsgarden an, denen er Unterstützung von Terrorismus vorwirft. Er habe das Finanzministerium mit entsprechenden Maßnahmen beauftragt. In seiner Rede erhob Trump schwere Vorwürfe gegen den Iran, der eine „Diktatur“ und ein „Förderer des Terrorismus“ sei. Zudem habe Teheran das im Jahr 2015 geschlossene Wiener Atomabkommen „mehrfach“ verletzt und agiere nicht in dessen Geiste.