Erste Liga: Ried übernimmt Tabellenführung

Die 14. Runde in der Ersten Liga hat heute einen Wechsel an der Tabellenspitze gebracht. Ried übernahm mit einem 2:1-Heimerfolg gegen Blau Weiß Linz erstmals in dieser Saison die Führung.

Möglich machte das ein Umfaller von Wr. Neustadt. Die Niederösterreicher mussten sich vor eigenem Publikum trotz einer 1:0-Pausenführung Schlusslicht FAC noch überraschend geschlagen geben. Siege gab es außerdem für Liefering und Austria Lustenau.

