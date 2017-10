Eishockey: Salzburg schlittert in Niederlage

Red Bull Salzburg hat nur wenige Tage nach dem umjubelten Aufstieg in der Champions Hockey League (CHL) in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) eine weitere Enttäuschung hinnehmen müssen. Das Team von Greg Poss musste sich im Spitzenspiel der elften Runde am Freitag den Black Wings in Linz nach spannendem Finish geschlagen geben. Dornbirn besiegte den KAC und gab die rote Laterne damit an Fehervar weiter. Die Ungarn mussten sich den 99ers in Graz klar geschlagen geben.

