UNO: Mehr als 500 Angriffe auf Schulen in Konfliktgebieten

Weltweit nehmen die Angriffe auf Schulen in Konfliktgebieten zu. Allein im ersten Halbjahr 2017 seien mehr als 500 Attacken auf Schulen in Ländern wie Syrien, dem Jemen oder Südsudan dokumentiert worden, warnte die UNO-Beauftragte Virginia Gamba gestern vor dem UNO-Sicherheitsrat.

Im gesamten Vorjahr zählte die UNO laut Gamba 753 Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser in 20 Ländern. Dieser Negativrekord drohe in diesem Jahr gebrochen zu werden, so Gamba weiter.