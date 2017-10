Fußball: Köln kassiert Last-Minute-Pleite

Der 1. FC Köln kommt in der deutschen Bundesliga einfach nicht aus der Krise. Das Team von Coach Peter Stöger musste sich gestern beim VfB Stuttgart mit 1:2 geschlagen geben, kassierte damit in der achten Runde bereits die siebente Niederlage und bleibt weiter das sieglose Schlusslicht. Die Kölner glichen einen 0:1-Rückstand nach der Pause aus und durften mit einem Unentschieden spekulieren. In der Nachspielzeit kam dann jedoch der nächste Nackenschlag.

