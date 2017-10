Italien will ausländische Übernahmeversuche erschweren

Die italienische Regierung will die Abwehrmöglichkeiten von Firmen gegen Übernahmevorstöße aus dem Ausland stärken. Das Kabinett verabschiedete dazu gestern einen Erlass, der Investoren bei dem Aufbau eines Minderheitsanteils von mindestens zehn Prozent zwingt, ihre Absichten offenzulegen.

Zudem werden die Rechte der Regierung erweitert, Übernahmen von Hightech-Firmen durch Unternehmen außerhalb der Europäischen Union zu blockieren. „Italien ist ein Land, das offen ist für internationale Investments, aber es fordert, dass Investoren die Regeln respektieren, und wir schützen unsere nationalen Interessen wie alle großen Volkswirtschaften“, sagte der italienische Industrieminister Carlo Calenda.

Juncker will europäische Firmen schützen

Hintergrund sind Sorgen, dass immer mehr italienische Unternehmen in ausländische Hände fallen. So steht der französische Medienkonzern Vivendi seit Längerem unter genauerer Beobachtung. Er hat beim italienischen TV-Konzern Mediaset einen Anteil von rund 29 Prozent und bei Telecom Italia von 24 Prozent erworben, strebt nach eigenen Angaben aber keine feindliche Übernahme an.

Der neue Erlass gilt aber nicht rückwirkend. Zu den größten Deals ausländischer Unternehmen zählte zuletzt der 7,1 Milliarden Euro schwere Kauf des Reifenherstellers Pirelli durch ChemChina.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte zudem vor Kurzem gefordert, europäische Firmen aus der Technologie-, Energie- und Infrastrukturbranche besser vor ungewollten Übernahmen durch Investoren aus China zu schützen.