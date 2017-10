Bereits 35 Tote bei Bränden in Kalifornien

Fünf Tage nach dem Ausbruch der Buschbrände im Norden Kaliforniens ist die Zahl der Toten auf mindestens 35 gestiegen. Wie die Behörden gestern (Ortszeit) mitteilten, ist auch ein 14-jähriger Bub unter den Opfern, dessen Leiche in der Nähe seines Hauses gefunden wurde. Unter den Toten sind sonst überwiegend ältere Menschen, die sich nicht vor den Flammen retten konnten.

Schlimmstes Feuer seit Jahrzehnten

In Sonoma County, einem der am stärksten betroffenen Landkreise, galten zeitweise mehr als 400 Menschen als vermisst, zuletzt waren es noch über 250. Tausende sind in Notunterkünften untergebracht, viele Gebiete sind wegen Feuergefahr nicht zugänglich. Fast 30.000 Menschen sind ohne Stromversorgung. Die chaotischen Verhältnisse nach dem Flammeninferno erschweren die Suche nach Angehörigen.

Mehr als 5.700 Gebäude wurden bei den Bränden zerstört. Das Feuer forderte bereits jetzt mehr Menschenleben als das verheerende Feuer von 1991 in den Hügeln der Stadt Oakland, bei dem 25 Menschen starben und mehr als 2.800 Häuser niederbrannten. Nach Einschätzung der Feuerwehr des Bundesstaats Kalifornien, Cal Fire, ist die aktuelle Brandsaison eine der schlimmsten bisher.