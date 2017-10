Die „roten Linien“ für Koalitionsgespräche

Die Spitzenkandidaten der Parteien haben sich im Wahlkampf, was ihre Präferenzen für eine zukünftige Regierung betrifft, kaum in die Karten schauen lassen. Dezidierte Koalitionsbedingungen wurden nicht genannt, in Interviews aber doch mehr oder weniger klar formuliert.

SPÖ mit Kriterienkatalog

Die SPÖ hatte bereits im Sommer aufgrund der internen Diskussion über die Haltung zu den Freiheitlichen einen Kriterienkatalog sowie Forderungen für künftige Koalitionen beschlossen. Darin finden sich etwa die Erbschaftssteuer, ein steuerbefreiter Mindestlohn von 1.500 Euro und die Senkung der Steuern auf Arbeit um drei Mrd. Euro.

Kurz will mit allen sprechen

ÖVP-Chef Sebastian Kurz nannte im Wahlkampffinish eine positive Haltung zu Europa als eine Bedingung. Eine Bundesregierung muss aus seiner Sicht „proeuropäisch“ sein. Ein „Liebäugeln mit dem Öxit“, das gehe nicht, stellte er den Freiheitlichen die Rute ins Fenster. Abgesehen davon betonte der ÖVP-Spitzenkandidat stets, mit allen Parteien sprechen zu wollen.

FPÖ will das Innenministerium

Die FPÖ stellte für eine etwaige Regierungsbeteiligung den Anspruch auf das Innenministerium und nannte als Forderung weiters das Außenministerium. Inhaltlich fordert die FPÖ einen Volksentscheid über das transatlantische Freihandelsabkommen CETA und generell mehr direkte Demokratie.

Die Grünen nannten die Ablehnung von CETA als Koalitionsbedingung. NEOS machte eine Pensionsreform zur Koalitionsbedingung. Parteichef Matthias Strolz erklärte, seine Partei werde ohne eine Pensionsautomatik nach der Wahl nicht in eine Regierung eintreten. Die Liste Pilz will eine Regierungsbeteiligung der FPÖ verhindern. Sollte die Chance bestehen, eine Regierung ohne Freiheitliche zu bilden, werde man sich nicht verschließen, machte Listengründer Peter Pilz klar.