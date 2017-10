REWE will zwei Mrd. Euro investieren

Die deutsche REWE-Gruppe (in Österreich u. a. Billa, Merkur, Penny, BIPA) will ihre Investitionen nach Auskunft des neuen Vorstandsvorsitzenden Lionel Souque im kommenden Jahr auf mehr als zwei Milliarden Euro erhöhen.

Amazon im Rücken

Das Geld solle nicht nur in die Modernisierung der Filialen fließen, sondern auch in die Digitalisierung sowie in die Qualifikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sagte er dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Samstag-Ausgabe).

Der Verdrängungswettbewerb sei eine große Herausforderung, ebenso die Digitalisierung. „Amazon wird alle Branchen infrage stellen“, sagte Souque, der seit etwas mehr als 100 Tagen Vorstandsvorsitzender des Handelskonzerns mit Hauptsitz in Köln ist.