Zuschüsse sollen gestrichen werden

US-Präsident Donald Trump sägt weiter an „Obamacare“. Nachdem es ihm bisher nicht gelungen ist, die Gesundheitsreform seines Amtsvorgängers Barack Obama im Kongress auszuhebeln, kündigte Trump am Freitag (Ortszeit) die Einstellung staatlicher Zuschüsse an. Damit trifft er die Reform für eine flächendeckende und erschwingliche Gesundheitsversicherung im Kern: Die Prämien dürften laut Experten massiv teurer werden. 18 Bundesstaaten reagieren nun mit einer Klage gegen den Präsidenten.

