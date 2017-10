Ski alpin: Austrokenianerin strebt nach oben

Letzte Plätze im Weltcup und wie bei ihrem WM-Debüt in St. Moritz in der verangenen Saison sollen bald der Vergangenheit angehören: Sabrina Wanjiku Simader lässt mit ehrgeizigen Plänen aufhorchen - die 19-jährige Austrokenianerin strebt nach oben. Ihr langfristiges Ziel sei es, mit der Kenia-Flagge auf dem Podium zu stehen und die Hymne zu singen. „Ich bin ehrgeizig und entschlossen und werde alles geben, um dorthin zu kommen“, sagte Simader, die in einem ersten Schritt ihren FIS-Punkterückstand halbieren will. Im Februar greift Simader bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang an.

