Fußball: Leipzig-Gastspiel bei BVB birgt Brisanz

Der Schlager in der achten Runde der deutschen Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig birgt heute Brisanz auf allen Ebenen. Sportlich müssen die „Bullen“ beim bisher ungeschlagenen Tabellenführer anschreiben, obwohl die Dortmunder in der laufenden Saison erst zwei Gegentreffer kassierten. Zusätzlich aufgeladen wird die Stimmung von angekündigten Protesten des BVB-Anhangs. Nicht zuletzt aufgrund der Vorkommnisse beim letzten Duell in Dortmund bekam die Begegnung den Status „Hochrisikospiel“.

