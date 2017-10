Motorsport: Auer will bei DTM-Finale nochmals aufzeigen

Am Wochenende geht die Saison im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) mit zwei Rennen auf dem Hockenheimring zu Ende. Sechs Fahrer sind theoretisch noch im Titelrennen, darunter auch Lucas Auer. Die Chancen des 23-jährigen Tirolers sind allerdings sehr gering. Der Mercedes-Pilot kündigte dennoch vollen Angriff an. Er wolle „100 Prozent herausholen“ und werde „wieder alles geben“, kündigte der dreifache Saisonsieger Auer an.

