Auch über Sonntag hinaus

Für die Nationalratswahl am Sonntag sind knapp 890.000 Wahlkarten ausgestellt worden - rund ein Drittel mehr als 2013 und so viele wie noch nie. Über den Auszählungsablauf ergibt sich, dass damit ein beachtlicher Teil der Stimmen insgesamt im vorläufigen Ergebnis Sonntagabend noch fehlen wird - schätzungsweise über 16 Prozent. Damit kann sich noch einiges tun, nicht nur was die „Kleinen“ und die Vierprozenthürde betrifft. Auch im Fall eines knappen Rennens um die vorderen Plätze verspricht der Wahlkartenrekord Spannung.

