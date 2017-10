Syrische Kämpfer sollen al-Rakka verlassen haben

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) steht kurz vor dem Verlust ihrer Hochburg al-Rakka in Nordsyrien. Alle syrischen IS-Kämpfer hätten die Stadt bereits verlassen, so der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien, Rami Abdel Rahman, gegenüber der dpa. Ausländische Kämpfer würden aber dort noch ausharren.

In den vergangenen Tagen seien die Männer und ihre Familien nach einer Abmachung der kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) mit den Extremisten aus der Stadt gebracht worden. Wo sie sich zurzeit aufhalten, war zunächst unklar. Die SDF, die von den USA unterstützt werden, gaben zunächst keine Stellungnahme zu den Entwicklungen ab.

Anführer der Paris-Anschläge will nicht gehen

Es war zunächst unklar, wie viele ausländische Kämpfer noch ausharren. Die Verhandlungen über ihren Abzug stockten nach Angaben der Beobachtungsstelle deswegen, weil der Drahtzieher des schweren Anschlages in Paris 2015 unter den Verbliebenen sein soll. Er soll sich weigern aufzugeben. Bei der koordinierten Anschlagserie in Paris im November 2015 töteten IS-Extremisten 130 Menschen.

Laut den Vereinten Nationen (UNO) sind derzeit rund 8.000 Zivilisten in al-Rakka eingeschlossen. Wasser, Nahrung und Medikamente seien knapp. Hunderttausende waren in den vergangenen Monaten vor den Kämpfen aus der Region geflüchtet. Al-Rakka war von den Dschihadisten 2014 erobert worden und galt neben Mossul im Nordirak als wichtigste Stadt in den Händen des IS.