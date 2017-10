15 Tote bei Drohnenangriff in Afghanistan

Bei einem mutmaßlichen US-Drohnenangriff sind nach offiziellen Angaben im Osten Afghanistans 15 Menschen getötet worden. Die Drohne hatte zwei benachbarte Häuser im Bezirk Sawki in Kunar beschossen.

Es gab widersprüchliche Berichte über die Identität der Opfer. Ein Sprecher des Gouverneurs der Provinz Kunar sagte, dass alle der Getöteten Aufständische gewesen seien. Zivilisten seien nicht unter den Opfern. Dagegen sagte der Vorsitzende des Provinzrates, Din Mohammad Sapai, es gebe in der Gegend gar keine Aufständischen. Der Angriff sei auf der Basis falscher Geheimdienstinformationen durchgeführt worden. Eine Reaktion der US-Streitkräfte gab es zunächst nicht.

Nach einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der UNO-Mission in Afghanistan (UNAMA) ist die Zahl der bei Luftangriffen getöteten Zivilisten in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum um 52 Prozent gestiegen. Zwischen Jänner und September seien 205 Menschen getötet und 261 verletzt worden.