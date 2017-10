Tennis: Schanghai hat sein Traumfinale

Die Fans in Schanghai dürfen sich im Endspiel des Masters-1000-Turniers auf einen Leckerbissen freuen: Denn das Event in der chinesischen Metropole hat am Samstag sein Traumfinale erhalten. Sowohl die Nummer eins der Welt Rafael Nadal aus Spanien als auch der Schweizer Superstar Roger Federer lösten das Finalticket. Die beiden Favoriten hatten jedoch mehr Mühe, als ihnen lieb war.

