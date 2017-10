Weinstein-Skandal beschäftigt Oscar-Akademie

Die Vorwürfe von sexuellen Belästigungen bis hin zu Vergewaltigungen gegen Hollywood-Mogul Harvey Weinstein (65) ist Thema einer Dringlichkeitssitzung der Oscar-Akademie. Der Vorstand des Filmverbands will heute über den möglichen Ausschluss des oscarprämierten Filmproduzenten beraten.

Das in Vorwürfen beschriebene Verhalten Weinsteins sei „widerlich, abscheulich und gegensätzlich zu den hohen Standards der Akademie und der kreativen Gemeinschaft, für die sie steht“, hieß es zuvor in einem Statement der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die ihren Sitz in Beverly Hills hat. Weinstein ist seit mehr als 20 Jahren Mitglied der Oscar-Akademie.

Zahlreiche Vorwürfe

Zahlreiche Schauspielerinnen, Models und Mitarbeiterinnen des Produzenten hatten sich in den letzten Tagen mit Vorwürfen gegen Weinstein zu Wort gemeldet, darunter Ashley Judd, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Heather Graham, Kate Beckinsale, Cara Delevingne und Lea Seydoux. Die amerikanische Schauspielerin Rose McGowan beschuldigte Weinstein der Vergewaltigung.

Eine Sprecherin des Filmproduzenten hatte die Anschuldigungen nach Bekanntwerden der ersten Vorwürfe vor gut einer Woche zurückgewiesen. Prominente Branchenkollegen haben sich inzwischen von Weinstein distanziert. Sein Filmstudio The Weinstein Company (TWC), das er zusammen mit seinem Bruder Bob gegründet hat, hat sich von Weinstein mittlerweile getrennt.