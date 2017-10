Frau soll 75 Tage in Gefangenschaft gewesen sein

Eine Frau aus Ghana soll mehr als zwei Monate lang in einer Wohnung in Österreich in Gefangenschaft gehalten und vergewaltigt worden sein. Die Polizei in Wels (Oberösterreich) sucht nach einem Paar, das der Frau bei der Flucht geholfen haben soll.

Mehr dazu in ooe.ORF.at