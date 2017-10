Steiermark: Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß in Großwilfersdorf (Steiermark) sind heute vier Personen verletzt worden. Eine 50-jährige Pkw-Lenkerin dürfte das entgegenkommende Auto einer 48-Jährigen übersehen haben.

Zwei Schwerverletzte in Tirol

In Tirol wurden bei Verkehrsunfällen zwei Personen schwer verletzt. Eine alkoholisierte 22-Jährige prallte in Reutte gegen einen anderen Pkw. In Umhausen (Bezirk Imst) krachte ein 20-Jähriger gegen einen Schutthaufen.

