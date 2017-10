Die letzten Meter des Wahlkampfs

Mit nur einer Ausnahme haben die bei der Nationalratswahl antretenden Parteien ihren Wahlkampfabschluss bereits am Freitag zelebriert - um Stimmen ist auf Österreichs Straßen aber auch gestern noch weiter gebuhlt worden. „Wir kämpfen noch 24 Stunden bis zum Schluss“, war dazu etwa in Wien-Margareten zu hören. Ob auf dem Viktor-Adler-Markt im benachbarten Favoriten, im steirischen Liezen oder in der Wiener Lugner City: Auch die Spitzenkandidaten traten noch einmal vor ihre Anhänger. Quer durch alle Parteien herrschte somit auch am Tag vor dem mit Spannung erwarteten Urnengang weiter wahlkampfbedingter Hochbetrieb.

