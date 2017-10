Einkaufen mit Gewissen: Was faire Kosmetik verspricht

Bananen, Kaffee, Schokolade oder Mode - all das gibt es schon länger auch als fair gehandelte Produkte zu kaufen. In einer noch kleinen Nische sind Pflegeprodukte zu finden, die mit gutem Gewissen gekauft werden können. Doch was ist eigentlich „faire Kosmetik“? Was hinter dem Begriff steckt und welche Produkte unbedenklich sind.

