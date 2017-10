Bereits 40 Tote

Kalifornien kämpft weiter gegen die seit knapp einer Woche tobenden Waldbrände. Mittlerweile stieg die Zahl der Todesopfer auf zumindest 40, wie die Behörden am Wochenende mitteilten. Mehr als 200 Menschen gelten immer noch als vermisst. Zuletzt fachte starker Wind neue Brandherde an, in der Stadt Santa Rosa mussten erneut 3.000 Menschen evakuiert werden. 10.000 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Kaliforniens Gouverneur spricht von einer der größten Tragödien, die der Bundesstaat bisher erlebt habe.

