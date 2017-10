Vatikan segnet Musical über Sixtinische Kapelle

Der Vatikan segnet ein neues Musical über die Sixtinische Kapelle und Michelangelo, das am 15. März in Rom seine Premiere feiern wird. Die Show basiert auf der Musik von Sting, der sich von den Fresken Michelangelos in der vatikanischen Kapelle inspirieren ließ.

