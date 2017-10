Terrorverdächtige in Russland festgenommen

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Abgaben eine Terrorzelle in der Hauptstadt Moskau ausgehoben. Vier Personen seien festgenommen worden, sie sollen Anschläge in der Region Dagestan im Nordkaukasus geplant haben.

Die Männer hätten Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS), wie das Nationale Sicherheitskomitee in der Nacht auf heute mitteilte. Bei einer Durchsuchung in Dagestan seien weitere mutmaßliche Terroristen festgenommen worden, Ermittler hätten Sprengmittel und zahlreiche Waffen gefunden. Die Verdächtigen sollen geplant haben, Soldaten und Sicherheitskräfte zu töten.

Verschärfte Maßnahmen nach Anschlag

Im laufenden Jahr haben russische Fahnder Anti-Terror-Fahnder eigenen Angaben zufolge 20 Terrorzellen zerschlagen und 120 Verdächtige festgenommen. Nach dem Anschlag in der Metro von St. Petersburg im April suchen sie verstärkt nach potenziellen Terroristen. In Syrien und im Irak sollen sich Tausende Freiwillige aus Russland und Zentralasien dem IS angeschlossen haben.