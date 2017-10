Motorrad: Dovizioso schlägt in Regenschlacht zurück

Andrea Dovizioso ist der große Sieger des MotoGP-Rennens beim Grand Prix von Japan in Motegi. Der Italiener verwies heute in einem packenden Duell um die Motorrad-WM Spitzenreiter Marc Marquez wenige Kurven vor dem Ziel auf den zweiten Platz und heizte den Titelkampf weiter an. Die beiden Toppiloten lieferten einander auf regennasser Strecke einen beinharten Zweikampf mit späten Bremsmanövern und Rutscheinlagen, als wären sie auf trockener Piste unterwegs.

