Fußball: Sturm im Ligaschlager gegen Austria

Puntigamer Sturm Graz ist als Tabellenführer in die elfte Runde der tipco-Bundesliga gegangen und will das auch nach dem heutigen Match gegen die Wiener Austria (16.30 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) bleiben. Dafür ist ein Sieg notwendig. Trainer Franco Foda erwartet ein „absolutes Spitzenspiel“ und sieht seine Mannschaft gegenüber der Heimschlappe gegen die Wiener im Februar deutlich gereift. Aber auch bei den mit Personalproblemen kämpfenden Gästen macht man sich Hoffnungen.

