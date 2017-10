Ultimatum an Katalonien läuft ab

In Spanien läuft morgen das Ultimatum für die katalanische Regionalregierung ab. Nach einer Frist aus Madrid muss Regionalpräsident Carles Puigdemont die Frage beantworten, ob er am 10. Oktober die Unabhängigkeit Kataloniens erklärt hat oder nicht.

Der spanische Regierungschef Mariano Rajoy hatte mit dem Ultimatum den Druck auf die katalanische Regionalregierung massiv erhöht. Bei einem von der spanischen Justiz als rechtswidrig eingestuften Referendum in Katalonien hatten sich am 1. Oktober 90 Prozent für eine Abspaltung der Region ausgesprochen. Die Wahlbeteiligung lag bei 43 Prozent. Am 10. Oktober unterzeichnete Puigdemont dann eine Unabhängigkeitserklärung, setzte diese aber umgehend wieder aus. Damit wollte er nach eigenen Worten einen „Dialog“ mit der Zentralregierung anstoßen.

Entzug der Autonomierechte droht

Die spanische Regierung reagierte unnachgiebig und setzte Puidgemont stattdessen das Ultimatum. Bei einem Ja soll Puigdemont nochmals Zeit bis Donnerstag bekommen, um diese Entscheidung für die Unabhängigkeit rückgängig zu machen. Andernfalls droht die Regierung in Madrid mit dem Entzug der katalanischen Autonomierechte nach Artikel 155 der spanischen Verfassung.

Die Anwendung von Artikel 155 wäre eine Premiere in der Geschichte Spaniens. Der Artikel erlaubt der Regierung alle „notwendigen Maßnahmen“, um eine Region zur Erfüllung ihrer verfassungsmäßigen und gesetzlichen Verpflichtungen zu zwingen oder das Allgemeininteresse Spaniens zu schützen.