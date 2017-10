Mehr als 100 Todesopfer

Es ist einer der schlimmsten Anschläge in der Geschichte Somalias: Am Samstag ist eine Lastwagenbombe vor einem Hotel in der Hauptstadt Mogadischu explodiert. Am Sonntag berichtete die Polizei von mindestens 137 Toten. Die Nachrichtenagentur AP meldete 189 Todesopfer. Die meisten sind Zivilisten. Präsident Mohamed Abdullahi Mohamed machte Islamisten für die Attacke verantwortlich. Der Lenker des Lastwagens war nur knapp den Sicherheitskräften entkommen, die ihn vor der Detonation verfolgt hatten.

