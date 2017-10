900 Medienvertreter für Nationalratswahl akkreditiert

Rund 900 Medienvertreter aus aller Welt haben sich im Vorfeld für die Nationalratswahl akkreditiert, mehr als bei der Bundespräsidentenstichwahl im vergangenen Jahr, sagte ein Verantwortlicher des Bundespressedienstes der APA heute.

Auch bei den bisherigen Nationalratswahlen habe es noch nie so ein Medienaufkommen gegeben. Zu diesen 900 Akkreditierten würde natürlich auch technisches Personal zählen, hieß es. Auf drei Etagen wurde am Nachmittag unter anderem noch fleißig letzte Hand an den verschiedenen Wahlstudios angelegt und gewerkt.

ORF berichtet live

Der ORF sowie die Privatsender werden vom Pressezentrum aus live berichten. Die letzten Vorbereitungen wurden getroffen, die einzelnen Redaktionsteams hielten Besprechungen ab und probten die Liveeinstiege.