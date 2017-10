Oscar-Akademie schließt Weinstein aus

Nach mehrfachen Vorwürfen der sexuellen Belästigung und Vergewaltigung wird der prominente US-Filmproduzent Harvey Weinstein innerhalb der Branche mehr und mehr zum Geächteten.

Nachdem sich in den letzten Tagen bereits mehrere Hollywood-Stars von ihm distanziert hatten, schloss am Samstag die Oscar-Akademie den 65-Jährigen aus ihren Reihen aus. „Sexuell aggressives Verhalten“ werde in der Filmbranche nicht mehr geduldet, hieß es zur Begründung. Inzwischen beschuldigt eine weitere - fünfte - Frau Weinstein der Vergewaltigung.

