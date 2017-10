USA halten zweites Abkommen mit Iran für möglich

US-Außenminister Rex Tillerson hat betont, dass ein Festhalten am Atomabkommen mit dem Iran im nationalen Interesse seines Landes liege. Auch US-Präsident Donald Trump denke so, sagte Tillerson gegenüber CNN. Er wie auch Trump wollten auch nicht, dass der Kongress neue Sanktionen gegen Teheran verhänge, die das Abkommen zerstören könnten.

Der Vertrag habe aber Mängel und Schwächen. „Wir wollen die Vereinbarung, so wie sie heute existiert, nehmen und den Prozess beginnen, diese Mängel anzusprechen“, sagte Tillerson. In diesem Zusammenhang brachte er ein mögliches „zusätzliches“ Iran-Abkommen ins Spiel - anstatt einer Änderung der bestehenden Vereinbarung.

Trump hatte am Freitag einen härteren Iran-Kurs angekündigt und Teheran eine Bestätigung verweigert, dass es sich an die Atomvereinbarung halte. Er ging aber nicht so weit, aus dem Mehrstaatenabkommen auszusteigen.

Haley: USA halten zunächst an Abkommen fest

Die USA halten der amerikanischen UNO-Botschafterin Nikki Haley zufolge zunächst am internationalen Atomabkommen mit dem Iran fest. „Ich denke, derzeit sehen sie, dass wir zu dem Deal stehen“, sagte Haley gegenüber dem Sender NBC. Die US-Regierung wolle aber eine „verhältnismäßige“ Antwort auf Teherans Aktionen auf der internationalen Bühne.

Damit meine sie Irans Raketentests, internationale Waffenverkäufe und staatlich finanzierten Terrorismus. Die USA nähmen das Atomabkommen zurzeit auch wegen der sich zuspitzenden Situation beim nordkoreanischen Atomwaffenprogramm genau unter die Lupe. „Was wir zurzeit beim Iran sagen, ist: Lasst es nicht das nächste Nordkorea werden.“

Tillerson: Diplomatische Bemühungen mit Nordkorea

Tillerson bekräftigte außerdem, dass Trump eine diplomatische Lösung im Konflikt um Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm wolle. „Diese diplomatischen Bemühungen werden weitergehen, bis die erste Bombe fällt“, so Tillerson.

Erneut wich er einer Antwort auf die Frage aus, ob ein Medienbericht zutreffe, demzufolge er Trump einen „Idioten“ genannt habe. Ein solches Spiel spiele er nicht mit, sagte er. Seine Beziehung zu Trump beschrieb er als „offen“ und „geradeheraus“. Trump sei ein unkonventioneller, einzigartiger Präsident, der entsprechend auch unkonventionelle Mittel einsetze, sagte Tillerson unter anderem mit Blick auf Trumps ausgeprägten Hang zum Kurznachrichtendienst Twittern.