Erste Selfmademillionärin der Welt

Sie gilt als die Erfinderin der Schönheitsindustrie und hat als erste Frau der Geschichte ein Weltimperium aufgebaut: Der aus einer kleinbürgerlichen jüdischen Familie in Polen stammenden Helena Rubinstein (1870 bis 1965) gelang es mit selbst gemischten Cremen eine Karriere zu starten, auf deren Höhepunkt sie 100 Niederlassungen in 14 Ländern mit insgesamt 30.000 Beschäftigten führte. Eine Ausstellung im Jüdischen Museum Wien porträtiert nun die Selfmademillionärin und Exzentrikerin, die für ihre Empfänge mit der Krakauer Wurst in der Hand bekannt war.

