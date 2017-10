Fast 14.000 geflüchtete Rohingya-Kinder sind Waisen

Fast 14.000 Rohingya-Flüchtlingskinder in Bangladesch haben laut Behördenangaben mindestens einen Elternteil verloren.

In den überfüllten Flüchtlingslagern nahe der Grenze zu Myanmar lebten 13.751 Kinder, die nicht mit ihren Eltern geflohen seien, erklärte heute die Sozialbehörde in Bangladesch. Die meisten hätten angegeben, mindestens ein Elternteil sei bei den Kämpfen in Myanmar getötet worden. Andere wüssten nicht, was ihren Eltern passiert sei.

Behördenvertreter Pritam Kumar Chowdhury sagte, für die unbegleiteten minderjährigen Rohingya solle ein Waisenheim gebaut werden. Auch die Halbwaisen sollten zusätzlich unterstützt werden. Hilfsorganisationen warnten, dass ungeschützte Kinder Opfer von Missbrauch und Menschenhandel werden könnten.

UNO: Rund 320.000 geflüchtete Kinder in Bangladesch

Nach Angaben der UNO sind mehr als eine halbe Million muslimische Rohingya seit August vor der Gewalt in Myanmar ins benachbarte Bangladesch geflohen. Rund 320.000 von ihnen seien Kinder, ein Drittel davon sei jünger als fünf Jahre.

Der Konflikt in Myanmar war Ende August eskaliert, als Rohingya-Rebellen Soldaten und Polizisten angriffen und Dutzende Sicherheitskräfte töteten. Das Militär reagierte mit brutaler Gegengewalt. Hunderte Menschen wurden getötet, ihre Häuser niedergebrannt. Die UNO bezeichnete das Vorgehen der Armee gegen die Rohingya als „ethnischen Säuberungen“.