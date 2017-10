Bieterfrist für Krisenairline Alitalia endet

Für die italienische Krisenairline Alitalia endet morgen die Bieterfrist. Die Liste der Interessenten dürfte übersichtlich sein. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Lufthansa am Bieterverfahren teilnimmt.

Kurz nachdem verkündet wurde, dass große Teile von Air Berlin an den DAX-Konzern gehen, bekundete das Unternehmen Interesse an einer „neu aufgestellten Alitalia“, nicht aber an dem Unternehmen im derzeitigen Zustand. Die Billigfluglinie Ryanair hatte Ende September ihr Interesse an Alitalia zurückgezogen.

Alitalia seit Jahren in der Krise

Die einstige Staatslinie steckt seit Jahren in der Krise, im Mai hatte sie Insolvenz angemeldet. Die Regierung in Rom will verhindern, dass das Unternehmen mit mehr als 11.000 Mitarbeitern zerschlagen wird. Allerdings gilt Alitalia als Ganzes als nicht mehr sanierbar.

Um den Flugbetrieb zu gewährleisten, hatte das Kabinett vor Kurzem beschlossen, die Laufzeit des Brückenkredits für die insolvente Fluggesellschaft von November in diesem Jahr auf September 2018 auszuweiten. Auch die Frist für den endgültigen Abschluss des Verkaufsprozesses wurde verschoben: Ende April 2018 soll alles unter Dach und Fach sein.