FDP: ÖVP-Sieg Gefahr für Jamaika-Gespräche in Deutschland

Der deutsche FDP-Vize Wolfgang Kubicki geht davon aus, dass der Rechtsruck in Österreich die Regierungsverhandlungen in Deutschland stärker beeinflussen könnte.

Aus dem Wahlsieg der ÖVP von Parteichef Sebastian Kurz könnten CDU und CSU den Schluss ziehen, „dass - wenn man sich aufstellt wie Herr Kurz in Österreich - man größere Mehrheiten organisieren könnte“, sagte Kubicki gestern.

Kurz hatte im Wahlkampf für einen strengen Migrationskurs geworben, zudem will er die illegale Zuwanderung auf null begrenzen. Daraus folgerte Kubicki mit Blick auf die Union: „Die werden sagen: Hätten wir uns so aufgestellt in der Flüchtlingspolitik, hätten wir in Bayern 58 Prozent bekommen und keine 38“, so Kubicki in der ARD-Sendung „Anne Will“. Das könne in Sondierungs- und möglichen Koalitionsverhandlungen mit FDP und Grünen zu Problemen führen.