Wahlkarten: Mehr als 750.000 Stimmen fehlen noch

Mehr als 750.000 Stimmen der Nationalratswahl sind noch nicht ausgezählt. Den größten Teil der noch offenen Stimmen werten heute die Bezirkswahlbehörden aus - nämlich jene, die per Post geschickt wurden. Das dürften mehr als 700.000 sein.

Am Donnerstag sind die Landeswahlbehörden dran: Sie zählen die Wahlkarten aus, die in „fremden“ Wahlkreisen abgegeben wurden - und zwar nicht nur „klassisch“ als Wahlkarte, sondern heuer erstmals auch als Briefwahl. Letzteres war bei früheren Wahlen nicht möglich, und so lässt sich nicht wirklich abschätzen, wie viele Stimmen am Donnerstag noch anfallen. Zwischen 50.000 und 100.000 wurde gerechnet.

Es steht auch noch nicht genau fest, wie viele Stimmen insgesamt noch zu den 4.324.760 aus dem vorläufigen Endergebnis dazukommen. Laut ORF-Hochrechnung wird momentan von 750.228 gültigen Stimmen ausgegangen.

889.193 Wahlkarten wurden ausgestellt. Ein Teil von ihnen wurde am Wahltag im eigenen Wahlkreis verwendet und somit bereits mit der Urnenwahl ausgezählt. Etwas mehr als 80 Prozent fallen nach den Erfahrungen der letzten Wahlen für die zwei Auszählungen heute und am Donnerstag an.